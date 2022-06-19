 

НАТО собралось объявить Россию «угрозой миру и стабильности»

19.06.2022, 7:25, Новости дня
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На саммите НАТО в Мадриде Россию объявят «угрозой миру и стабильности», сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости» со ссылкой на Bild am Sonntag.

Кроме того, Столтенберг сообщил, что в новой стратегической концепции НАТО будет упомянут Китай, подъем которого НАТО считает вызовом своим интересам, ценностям и безопасности.

Напомним, Столтенберг также заявил, что НАТО «не является частью конфликта», не пошлет на Украину своих военнослужащих, но продолжит ее поддерживать. При этом он призвал быть готовыми к тому, что конфликт в Украине может «длиться годы».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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