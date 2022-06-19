НАТО собралось объявить Россию «угрозой миру и стабильности»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На саммите НАТО в Мадриде Россию объявят «угрозой миру и стабильности», сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости» со ссылкой на Bild am Sonntag.
Кроме того, Столтенберг сообщил, что в новой стратегической концепции НАТО будет упомянут Китай, подъем которого НАТО считает вызовом своим интересам, ценностям и безопасности.
Напомним, Столтенберг также заявил, что НАТО «не является частью конфликта», не пошлет на Украину своих военнослужащих, но продолжит ее поддерживать. При этом он призвал быть готовыми к тому, что конфликт в Украине может «длиться годы».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет