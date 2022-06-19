“Лучше в памперсах, чем в яблоках”: важный гусь в подгузниках уморил народ (видео)

В Сети появился забавный ролик, на котором белый гусь щеголяет по дому… в подгузниках! Пернатый прогуливается по паркету с важными видом, запрыгивает на диван и вальяжно раскидывается на подушках.

“Питомцы бывают разные”, – скромно подписал видео автор ролика. Народ пришел в восторг от такого необычного домашнего животного, которое, судя по всему, еще и не пачкает квартиру.

“Лучше в памперсы чем в яблоках, счастливчик”, “Чудно видеть гуся в подгузнике!”, “Я думала, что я в этой жизни уже все видела, ан нет”, “Умненький такой и спит вальяжно на диване”, “Он наверно сам в шоке от такой жизни”, – шутят в комментариях под роликом.