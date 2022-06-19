 

“Лучше в памперсах, чем в яблоках”: важный гусь в подгузниках уморил народ (видео)

19.06.2022, 6:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети появился забавный ролик, на котором белый гусь щеголяет по дому… в подгузниках! Пернатый прогуливается по паркету с важными видом, запрыгивает на диван и вальяжно раскидывается на подушках.

“Питомцы бывают разные”, – скромно подписал видео автор ролика. Народ пришел в восторг от такого необычного домашнего животного, которое, судя по всему, еще и не пачкает квартиру.

“Лучше в памперсы чем в яблоках, счастливчик”, “Чудно видеть гуся в подгузнике!”, “Я думала, что я в этой жизни уже все видела, ан нет”, “Умненький такой и спит вальяжно на диване”, “Он наверно сам в шоке от такой жизни”, – шутят в комментариях под роликом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.22 / Девушка рассказала, как в Якутии отапливают дома, когда за окном -78 градусов

23.05.22 / Onet – из-за наплыва украинских беженцев Польша опасается появления бездомных и голодающих

31.03.21 / Скандалы: Приложение, от которого невозможно отказаться

28.10.20 / Рабочие Белорускреветхоза объявили бессрочную забастовку

29.10.21 / Астролог сделала прогноз на 2022 год: четыре знака зодиака обретут свое счастье

26.05.21 / Арест Протасевича – спецоперация западных спецслужб против Китая

31.10.20 / Павел Дуров заявил о запуске собственного агрегатора такси «Телега»

15.12.20 / СМИ: Даша Жукова и Ставрос Ниархос станут родителями

14.11.21 / Новогодние выходные сократят до трёх дней

16.06.22 / Дипломатическая некомпетентность США является настоящей трагедией для американского народа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика