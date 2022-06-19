Байден посоветовал американцам избегать поездок на Украину

Президент США Джо Байден, выступая в эфире телеканала CNN, призвал всех американских граждан держаться подальше от Украины.

Байден заявил, что его проинформировали о трех американских наемниках, которые вступили в ряды ВСУ, а затем попали в плен к русским. О двоих информация уже подтвердилась, третий пока числится пропавшим без вести, но, вероятнее всего, он тоже находится в плену, передает «Царьград».

«Мы не знаем, где они, но я хочу повторить: американцы не должны сейчас ехать на Украину», – сообщил президент США.

Ранее наемник из США Энди Хьюин (Вин) рассказал о том, как сдался в плен российским войскам в районе Харькова.

Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.

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