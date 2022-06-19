Принятие Украины в Евросоюз назвали самоубийством ЕС

Принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС, пишут СМИ.

Обозреватель Strategic culture Мартин Джей опубликовал статью «План вступления Украины – это пилюля самоубийства для отчаявшегося ЕС». По мнению британского журналиста, Украине потребуются десятилетия для вступления в ЕС. Джей считает жестом отчаяния продвигаемую президентом Франции Эммануэлем Макроном идею принятия Украины, передает РИА «Новости».

«В 2028 году Макрону с большой вероятностью предстоит управлять ЕС», – сообщил Джей, отметив, что к тому моменту освободятся должности глав Еврокомиссии и Европейского совета министров, а Макрон – один из очевидных кандидатов. Как считает обозреватель, Макрон мечтает, «чтобы до этого Франция играла ведущую роль» в ЕС, он хочет управлять европейской «внешней политикой».

Макрон стремится сделать ЕС более весомым, но у Евросоюза нет опыта в такой роли, а попытки изобразить сверхдержаву Джей считает рискованными. Учитывая кризисы с выходом Великобритании и коронавирусом, Джей сомневается, что ЕС нужна своя армия, операциями которой будет управлять Макрон.

«Конечно, это было бы абсолютным безумием и могло бы привести к мировой войне, если бы одна из этих операций имела неприятные последствия», – говорится в статье. Джей заявил, что единая европейская армия стала бы грозной военной силой, ее деятельность была бы более эффективной, чем сейчас, когда в условиях украинского кризиса страны просто отправляют Киеву оружие. Макрон мыслит масштабно, но именно идея о подчиняющейся ему мощной армии должна не давать европейцам спать по ночам, подчеркнул журналист.

«Оставили бы вы своего четырехлетнего ребенка одного дома с литровой канистрой бензина и коробкой спичек и ждали бы после этого, что ваш дом все еще цел? Вкратце, это то, о чем на самом деле говорит голосование за вступление Украины», – сообщил Джей.

Напомним, решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».

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