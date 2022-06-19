 

Принятие Украины в Евросоюз назвали самоубийством ЕС

19.06.2022, 6:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принятие Украины в Евросоюз на фоне планов создания единой европейской армии стало бы самоубийством для ЕС, пишут СМИ.

Обозреватель Strategic culture Мартин Джей опубликовал статью «План вступления Украины – это пилюля самоубийства для отчаявшегося ЕС». По мнению британского журналиста, Украине потребуются десятилетия для вступления в ЕС. Джей считает жестом отчаяния продвигаемую президентом Франции Эммануэлем Макроном идею принятия Украины, передает РИА «Новости».

«В 2028 году Макрону с большой вероятностью предстоит управлять ЕС», – сообщил Джей, отметив, что к тому моменту освободятся должности глав Еврокомиссии и Европейского совета министров, а Макрон – один из очевидных кандидатов. Как считает обозреватель, Макрон мечтает, «чтобы до этого Франция играла ведущую роль» в ЕС, он хочет управлять европейской «внешней политикой».

Макрон стремится сделать ЕС более весомым, но у Евросоюза нет опыта в такой роли, а попытки изобразить сверхдержаву Джей считает рискованными. Учитывая кризисы с выходом Великобритании и коронавирусом, Джей сомневается, что ЕС нужна своя армия, операциями которой будет управлять Макрон.

«Конечно, это было бы абсолютным безумием и могло бы привести к мировой войне, если бы одна из этих операций имела неприятные последствия», – говорится в статье. Джей заявил, что единая европейская армия стала бы грозной военной силой, ее деятельность была бы более эффективной, чем сейчас, когда в условиях украинского кризиса страны просто отправляют Киеву оружие. Макрон мыслит масштабно, но именно идея о подчиняющейся ему мощной армии должна не давать европейцам спать по ночам, подчеркнул журналист.

«Оставили бы вы своего четырехлетнего ребенка одного дома с литровой канистрой бензина и коробкой спичек и ждали бы после этого, что ваш дом все еще цел? Вкратце, это то, о чем на самом деле говорит голосование за вступление Украины», – сообщил Джей.

Напомним, решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Нидерланды и Дания выступили против статуса кандидата в члены ЕС для Украины. Австрия заявила, что даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10.20 / Минобороны Азербайджана опровергло сообщения Армении о сбитых в Карабахе самолетах

15.04.21 / НАТО поддержал новые санкции США против России. Альянс призвал снизить градус напряженности на границе с Украиной

01.09.20 / Одесса, КВН, Зеленский, российская агрессия, изучение украинского языка, поход в мэры. Интервью Гордона с Филимоновым. Трансляция

22.11.21 / Ученые рассказали, как изменение климата может повлиять на мир в грядущие века

24.07.20 / Озвученные экс-губернатором Иркутской области «мифы» о бюджете региона развеяли

03.11.20 / Компания Greenliant начинает пробные поставки твердотельных накопителей с уникальными качествами

16.01.21 / А вдруг это древнее пророчество? – Исчезновение королевы воронов из Тауэра встревожило британцев

15.10.20 / Российские ученые создали уникальный сплав для авиадвигателей

24.08.21 / Посольство в Кабуле рассказало о вывозе афганских студентов на обучение в Россию

14.01.21 / “Дельфин в возрасте”. Галкин показал, как плавает под водой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика