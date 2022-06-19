В США Украине предложили признать воссоединение Крыма с Россией

В американском журнале National Interest опубликовали «наиболее реалистичный» план для урегулирования ситуации вокруг Украины.

План из 15 «наиболее реалистичных для Украины» пунктов предложил автор National Interest Дэвид Пайн – по сообщению издания, бывший офицер со степенью магистра в области национальной безопасности, передает РИА «Новости».

Данный план предусматривает, в частности, поправки в конституцию Украины для провозглашения нейтрального статуса. Независимость и суверенитет страны, по плану Пайна, должны гарантировать постоянные члены СБ ООН. При этом вторым пунктом Киеву предлагается признать воссоединение Крыма с Россией и отказаться от всех намерений вернуть полуостров.

Пайн подчеркивает, что переговорные позиции Украины становятся слабее, но западные СМИ «продолжают ошибочно сообщать, что Украина одерживает победу». Отмечается, что глава Пентагона Ллойд Остин указывал на прогресс России. Пайн также подчеркивает, что у Украины заканчиваются вооружения.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

—