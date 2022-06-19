 

Мнение: Важная информация. Поляки меня раскрыли.

19.06.2022, 5:00, Разное
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Важная информация. Поляки меня раскрыли.

Оказывается, я стою за смертоносной разведывательной сетью OSINT, которую ведет Рыбарь.

Хотя вся группа Рыбаря https://t.me/rybar зависит от анонимности, мониторинг взаимодействия, в которое входит этот канал на Telegram, и анализ российских СМИ позволяют сделать вывод, что за Рыбарем стоят трое российских блогеров и журналистов. Они выступают за военных экспертов и как таковые регулярно цитируются в кремлевских СМИ. Это: Борис Рожин, Александр Коц и Евгений Поддубный. У каждого из них есть свои каналы и блоги, а также большая популярность – у Коца в Telegram более полумиллиона подписчиков, у Поддубного – 573 тысячи, а у Рожина – почти 700 тысяч.

Последний с 2014 года ведет популярный блог на платформе LiveJournal „Colonel Cassad” http://colonelcassad.livejournal.com/ (то есть: полковник Кассад). Живет в Севастополе, в Крыму, ведет там два пророссийских новостных портала. В 2014 году он сообщал о ходе агрессии России в Крыму и Донбассе.

https://clck.ru/raxFm – разоблачение на польском

Качество польского OSINT также приятно порадовало, так как с севастопольскими новостными порталами закончил еще в 2015-м году.

Источник: Colonel Cassad



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