 

К чему снится грудь

19.06.2022, 4:48, Разное
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К чему снится грудь по соннику Фрейда

Психолог призывал обращать внимание на то, кто увидел подобное сновидение. Мужчинам оно сигнализирует о чересчур большой увлеченностью противоположным полом. То есть, подсознание буквально кричит: пора остановиться! А если грудь увидела женщина, то в душе она мечтает о чистой любви, и именно эти грезы мешают ей обзавестись партнером.

Сон со сморщенной грудью также имеет разное толкование для каждого пола. Мужчина, увидев такое сновидение, должен обратиться к врачу и провериться на наличие проблем в половой сфере. Женщине же увиденное предвещает несбывшиеся надежды.

К чему снится грудь по соннику Миллера

Психолог призывал обращать внимание на контекст сна, в частности это касается женщин. Так, ранение в грудь сигнализирует о грядущих проблемах в жизни, грязная грудь – о появлении соперницы на любовном фронте, чужая полная белая грудь – об удачах в финансовом плане, а комплименты груди – знакомство с мужчиной, который сможет покорить сердце.

К чему снится грудь по соннику Ванги

Провидица предупреждает: самый тревожный сон – это тот, в котором явилась маленькая грудь: вас ждут серьезные проблемы с деньгами. Так что, сразу после такого сновидения стоит заняться решением всех своих финансовых вопросов. А вот волосатая грудь – хороший символ, предвещающий женщине удачи в работе и на любовном фронте.

К чему снится грудь по соннику Нострадамуса

Толкователь уверен, увидевшему во сне грудь, стоит немедленно взять паузу в делах и отдохнуть. В противном случае есть риск совершить оплошность, которая будет очень дорого стоит.



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