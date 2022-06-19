В Совфеде перечислили нарушенные Литвой международные соглашения

Литва является флагманом разрушения международного права, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область.

Косачев, оценивая «начинающуюся блокаду Калининградской области со стороны Литвы», отметил в Telegram, что Литва «нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов», которые затрагивают как ее обязательства, так и обязательства ЕС.

Он напомнил, что в рамках не денонсированного пока Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС от 24 июня 1994 года стороны обязались «обеспечивать свободный транзит через свою территорию товаров». Кроме того, «свобода транзита – один из краеугольных принципов» ВТО. Косачев указал, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года «устанавливает свободу транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита». Также свобода транзита «закреплена во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам», сообщил он.

По словам Косачева, «такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды». «Аналогично – воздушное пространство», – добавил он.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. Под запретом транзита через Литву окажется до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, металлы и другие важные товары.

—