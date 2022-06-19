 

В Совфеде перечислили нарушенные Литвой международные соглашения

19.06.2022, 4:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Литва является флагманом разрушения международного права, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область.

Косачев, оценивая «начинающуюся блокаду Калининградской области со стороны Литвы», отметил в Telegram, что Литва «нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов», которые затрагивают как ее обязательства, так и обязательства ЕС. 

Он напомнил, что в рамках не денонсированного пока Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС от 24 июня 1994 года стороны обязались «обеспечивать свободный транзит через свою территорию товаров». Кроме того, «свобода транзита – один из краеугольных принципов» ВТО. Косачев указал, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года «устанавливает свободу транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита». Также свобода транзита «закреплена во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам», сообщил он.

По словам Косачева, «такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды». «Аналогично – воздушное пространство», – добавил он.

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. Под запретом транзита через Литву окажется до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, металлы и другие важные товары.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.22 / В Кремле оценили вероятность отказа Украины вступать в НАТО

15.02.21 / Извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале

26.09.20 / Синоптики спрогнозировали увеличение теплого периода в РФ к концу столетия

18.09.20 / Журнал Lancet опубликовал ответ российских ученых по «Спутник V»

28.08.21 / Школам разрешили отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов

26.03.21 / Иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей

26.12.21 / В Кремле оценили диалог Путина и Байдена

24.08.21 / Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости

18.07.20 / Украина выполнила Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на 41,6% – Минцифры

29.11.20 / Загадочный металлический монолит, найденный в пустыне США, исчез

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика