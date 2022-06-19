Столтенберг подчеркнул отказ НАТО посылать военных на Украину

НАТО не пошлет на Украину своих военнослужащих, но продолжит ее поддерживать, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил, что НАТО «не является частью конфликта». По его мнению, «с еще большим количеством современного вооружения возрастает вероятность» того, что украинским силам удастся «выбить» войска РФ из Донбасса. Как сообщил генеральный секретарь НАТО, «никто не знает», когда завершится конфликт. При этом он призвал быть готовыми к тому, что конфликт может «длиться годы». Столтенберг подчеркнул, что НАТО «не видит более высокого уровня готовности ядерных сил» России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild am Sonntag.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что конфликт на Украине может оказаться длительным, Запад должен подготовиться к финансированию «живучести украинского государства».

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