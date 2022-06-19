 

Столтенберг подчеркнул отказ НАТО посылать военных на Украину

19.06.2022, 4:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

НАТО не пошлет на Украину своих военнослужащих, но продолжит ее поддерживать, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил, что НАТО «не является частью конфликта». По его мнению, «с еще большим количеством современного вооружения возрастает вероятность» того, что украинским силам удастся «выбить» войска РФ из Донбасса. Как сообщил генеральный секретарь НАТО, «никто не знает», когда завершится конфликт. При этом он призвал быть готовыми к тому, что конфликт может «длиться годы». Столтенберг подчеркнул, что НАТО «не видит более высокого уровня готовности ядерных сил» России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild am Sonntag.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что конфликт на Украине может оказаться длительным, Запад должен подготовиться к финансированию «живучести украинского государства».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07.21 / В Канаде уже сотни внезапных смертей. Власти считают, что это из-за жары

29.04.21 / Посол Нидерландов подарил украинским медикам 600 горшков с тюльпанами

07.02.22 / Макрон поговорил с Байденом перед визитом в Россию

21.11.21 / В офисах компании Google уборкой помещений занялись роботы

26.10.20 / В КГБ Беларуси акции протеста рассматривают как акт терроризма

07.09.20 / Вагенкнехт предостерегла от двойных стандартов в спорах о «Северном потоке — 2»

31.10.20 / В Москве отменили марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года

31.08.20 / В Ровенской области зафиксировали 59 новых заболевших COVID-19

27.11.21 / Guardian – в Европе объявился новый африканский штамм

15.03.21 / Frankfurter Allgemeine – цифровая картина ушла с молотка за $70 миллионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика