Роскосмос предложил S7 передать «Морской старт» государству

Компании S7 предложили передать комплекс «Морской старт», модернизация которого потребует десятков миллиардов рублей, государству, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин пояснил, что сейчас комплекс «находится в удовлетворительном физическом состоянии», но для его подготовки «под ракету «Союз-5» потребуются десятки миллиардов рублей». «Мы предложили другой вариант – передать государству с тем, чтобы мы потом уже нашли возможность, непосредственно как Роскосмос, заняться его восстановлением», – сообщил он, добавив, что решение компанией S7 так и не было принято.

Как указал Рогозин, «Морской старт» изначально был проектом РКК «Энергия», тогда она принадлежала государству только на 38%. РКК «решила распрощаться» с проектом, занявшись другими, а «Морской старт» приобрела S7. Американская сторона при оформлении сделки вынудила российскую компанию подписать документы, согласно которым «Морской старт» не будет конкурентом SpaceX. Комплекс прибыл в Приморский край, но из-за ситуации с коронавирусом и санкций средств на его развитие не нашлось, передает РИА «Новости».

Напомним, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил, что проект «Морской старт» после перебазирования в Россию пришлось заморозить «до лучших времен». Группа компаний S7 считает, что общие затраты на возобновление запусков с плавучего космодрома «Морской старт» составят 29 млрд рублей.

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