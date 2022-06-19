Роскосмос предложил S7 передать «Морской старт» государству
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Компании S7 предложили передать комплекс «Морской старт», модернизация которого потребует десятков миллиардов рублей, государству, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин пояснил, что сейчас комплекс «находится в удовлетворительном физическом состоянии», но для его подготовки «под ракету «Союз-5» потребуются десятки миллиардов рублей». «Мы предложили другой вариант – передать государству с тем, чтобы мы потом уже нашли возможность, непосредственно как Роскосмос, заняться его восстановлением», – сообщил он, добавив, что решение компанией S7 так и не было принято.
Как указал Рогозин, «Морской старт» изначально был проектом РКК «Энергия», тогда она принадлежала государству только на 38%. РКК «решила распрощаться» с проектом, занявшись другими, а «Морской старт» приобрела S7. Американская сторона при оформлении сделки вынудила российскую компанию подписать документы, согласно которым «Морской старт» не будет конкурентом SpaceX. Комплекс прибыл в Приморский край, но из-за ситуации с коронавирусом и санкций средств на его развитие не нашлось, передает РИА «Новости».
Напомним, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил, что проект «Морской старт» после перебазирования в Россию пришлось заморозить «до лучших времен». Группа компаний S7 считает, что общие затраты на возобновление запусков с плавучего космодрома «Морской старт» составят 29 млрд рублей.
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