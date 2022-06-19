Мнение: Солнце на спицах, синева над головой

Все-таки вот еще пример на тему «Совы не то, чем они кажутся». Решил тут, послушав новости, помедитировать над кейсом банка «Тинькофф», которого в новостях почти каждый день чрезвычайно много. Очень активный банк, активней любого другого, активней Сбера (Греф, кстати, с начала «операции» что-то совсем притих, сидит тише воды, ниже травы).

Так вот, – думаю я, – какая-то странная история с банком «Тинькофф». Ведь его вроде как купил Потанин, не так ли. Сам же Тиньков рассказывал – приехал к нему в Лондон эмиссар от Потанина, предложил продать ему банк «Тинькофф» за 3% стоимости, Тиньков немедленно, как будто ждал именно такого предложения, банк Потанину продал… Там, кстати, потом еще сам Потанин, слышал по радио, чрезвычайно забавно, в духе сериалов про неаполитанскую мафию, комментировал слова Тинькова: «Я слышал, что Тиньков как будто говорил, что ему предложили мало денег за его банк, и удивлен… Видимо, у нас с Олегом Тиньковым какие-то совсем разные представления о деньгах… Лично я бы никогда не сказал, что сотня, даже сотни миллионов долларов – это маленькие деньги. Нет, для меня – это очень хорошие деньги, и я не понимаю Олега Тинькова…»

Положительно, они нас всех принимают за идиотов!

Но ладно, это я опять отвлекся. А задумался я о другом. Ведь банк «Тинькофф» теперь перешел к Потанину. Так? То есть его собственник теперь – Потанин. А называется он по-прежнему «Тинькофф». Хотя сам Тинькофф уже пару месяцев к банку никакого отношения не имеет, он теперь – потанинский. Но продолжает называться «Тинькофф».

Как так? Что-то в этом есть неправильное, мне кажется. Хотя что – пока не могу понять.

Но, с другой стороны – а имел ли отношение к Тинькову банк «Тинькофф» тогда, когда сам Олег Тиньков числился его владельцем? Это ведь тоже вопрос далеко не праздный. Смотрим образование Олега Тинькова. Образование у него – велосипедист, надыбал звание аж кандидата в мастера спорта. Еще – поучился в немного Горном Институте, но ушел уже с третьего курса. То есть – велосипедист, немного горняк. Родом из села Полысаево Кемеровской области. Банк Тинькофф основан в 2006 году, а в 2014 году этот банк стал уже «самым продвинутым мобильным банком мира» и 12-м по размеру капитала в России. Как все соотносится одно с другим?

То есть, для того, чтобы сделать банк, не надо иметь ни финансового, ни экономического образования, более того – не надо даже иметь опыта работы в банковской сфере. Я уж молчу о том, что для того, чтобы быть банкиром, не надо, как выяснилось, иметь и собственно больших денег – хотя, казалось бы, по идее, дело банка – это именно «торговля деньгами»… ничего этого не нужно, главное – талант. И – умение крутить педали.

Понятно. А еще у нас есть миллиардер из списка Форбс Олег Потанин (тезка!), для которого сто миллионов долларов – «очень, очень большая сумма», и он не стесняется в этом признаться.

Выйдя из медитации, я с удовлетворением осознал, что банк «Тинькофф» может называться как угодно. Это не имеет значения. Мы в России, а это – страна-фантом. И здесь все совы – совсем не то, чем они кажутся.