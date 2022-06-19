Мнение: Обстрелы Донецка глазами Патрика Ланкастера

Обстрелы Донецка глазами американского военкора Патрика Ланкастера.

14 июня

15 июня

16 июня

17 июня

18 июня

На вечер 18 июня сообщалось о как минимум 5 убитых гражданских и до 20 раненых.

Всего по Донецку было выпущено до 400 снарядов калибром 122,152 и 155мм + ракеты РСЗО.

Ночью в районе Донецка продолжают активно работать артиллерия, РСЗО и системы ПВО.

—