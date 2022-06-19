Мнение: Обстрелы Донецка глазами Патрика Ланкастера
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Обстрелы Донецка глазами американского военкора Патрика Ланкастера.
14 июня
15 июня
16 июня
17 июня
18 июня
На вечер 18 июня сообщалось о как минимум 5 убитых гражданских и до 20 раненых.
Всего по Донецку было выпущено до 400 снарядов калибром 122,152 и 155мм + ракеты РСЗО.
Ночью в районе Донецка продолжают активно работать артиллерия, РСЗО и системы ПВО.
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Источник: Colonel Cassad
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