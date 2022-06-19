Eni заявила о способности Италии «пережить зиму» без поставок газа из России

Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России, сообщил главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

По словам Дескальци, сейчас итальянцы «не были бы готовы» к сокращению поставок, но к осени-зиме «подготовились бы». Как сообщил Дескальци, требуется «завершить все соглашения, которые заключили за последние четыре-пять месяцев», и «форсировать поступление газа из других стран», передает ТАСС со ссылкой на Adnkronos.

Дескальци сказал, что, «вероятно, будут введены состояние повышенной готовности и некоторые ограничения, но в любом случае есть диверсификация, которая поможет пережить зиму». Сейчас «не хватает примерно 30 млн кубометров российского газа в день, но Италия сейчас может предложить около 200 млн». По его словам, «предложение превышает спрос», который составляет 150–160 млн кубометров.

Как сообщил Дескальци, нужно создать запасы в хранилищах – сейчас те заполнены на 54%, а к октябрю требуется «иметь не менее 70–80% запасов, чтобы справиться с пиковыми нагрузками, которые в холодную зиму могут достигать 400 млн кубометров в день».

Напомним, Газпром в пятницу поставил итальянской энергетической компании Eni 50% от запрошенного ею объема газа. Bloomberg сообщало, что Европа уже начала использовать закупленный на зиму газ.

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