Выход турецкого судна из Мариуполя отложили из-за долга перед ДНР

Турецкое судно «Азов Конкорд» не смогло покинуть порт Мариуполя, так как не прошла оплата портовых услуг, сообщил источник в оперативных службах.

«Азов Конкорд» должен был первым из иностранных судов выйти в море из Мариуполя, но выход перенесли с 18 на 20 июня, поскольку «не прошла оплата портовых услуг от судовладельца Донецкой народной республике». Судно покинет Мариуполь «без груза» и направится в порт приписки. Командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов сообщал, что судну требовались разрешение таможни и погранслужбы, передает ТАСС.

Напомним, в порту Мариуполя остаются шесть иностранных судов – «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминиканская Республика), «Смарта» (Либерия), «Блю стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка). Российские специалисты устранили минную опасность в акватории порта города. Гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.

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