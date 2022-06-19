Советник Байдена по нацбезопасности заразился коронавирусом

Тест советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана на коронавирус показал положительный результат, сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности американской администрации.

В пресс-службе СНБ уточнили, что Салливан «не был в тесном контакте» с Байденом. У Салливана «нет симптомов», передает ТАСС.

В конце мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заразилась коронавирусом. В начале мая коронавирусом заразился госсекретарь США Энтони Блинкен. В конце марта коронавирусом заразилась сопровождавшая президента США в поездке в Европу Карин Жан-Пьер, занимавшая тогда пост заместителя пресс-секретаря Белого дома. 16 марта Байден заявил, что коронавирусом заразился супруг вице-президента США Камалы Харрис.

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