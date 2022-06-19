 

Пентагон захотел отправить на Украину четыре дополнительные РСЗО

19.06.2022, 1:50, Новости дня
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Пентагон рассматривает возможность отправки на Украину четырех дополнительных РСЗО в качестве следующего транша военной помощи, информирует Politico.

Как отмечает издание, США уже отправляют на Украину четыре мобильных установки HIMARS и высокоточные боеприпасы, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км, передает РИА «Новости».

По данным одного из источников издания, вопрос об отправки четырех дополнительных единиц еще не решен, другой неназванный чиновник сообщил, что дополнительные РСЗО могут быть поставлены в следующем пакете помощи.

Ранее сообщалось, что члены НАТО подтверждают, что готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом второго рабочего дня встречи министров обороны стран НАТО.

Напомним, власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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