Джонсон призвал Запад готовиться к длительному конфликту на Украине

Конфликт в Украине может оказаться длительным, Запад должен подготовиться к финансированию «живучести украинского государства», сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон считает, что Россия «прибегает к кампании на истощение», страны Запада «должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью», которая позволит ей «пережить» конфликт и «победить», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

Запад, по словам премьера, должен обеспечить «живучесть украинского государства». Украинские власти должны «выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию», все это «потребует постоянного финансирования и технической помощи, оказание которых» Западу следует «планировать на годы вперед».

Джонсон призвал продолжить поставки вооружений на Украину и подготовку ее военнослужащих в европейских странах. По плану Великобритании, можно будет готовить до 10 тыс. солдат каждые 120 дней. Также необходимо разработать альтернативные сухопутные маршруты доставки украинского зерна, сообщил Джонсон

Он считает, что все это «усилит позиции украинских друзей», позволяя закончить конфликт на «предложенных Зеленским условиях». Успех российской спецоперации в Украине не сделает Европу более безопасным местом, считает Джонсон. Он видит в высказываниях президента РФ Владимира Путина об императоре Петре I пути к «широкой экспансии».

Напомним, Путин, встречаясь с молодыми предпринимателями, сказал, что Петр I в годы Северной войны возвращал территории, а не отторгал их у Швеции.

Джонсон посетил Киев и подвергся в Великобритании критике за это визит. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны РФ лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону.

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