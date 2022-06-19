Байден попрыгал после посещения церкви в ответ на вопрос о самочувствии

Глава американского государства Джо Байден попрыгал, когда его спросили о том, как он себя чувствует после падения с велосипеда.

Байден посетил церковь в городке Рехобот Бич. Он вышел из нее в приподнятом настроении. Когда президента США спросили о самочувствии, он подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, передает РИА «Новости».

Напомним, Байден упал с велосипеда. Он заверил, что в порядке и не пострадал от падения.

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