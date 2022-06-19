 

Мнение: Подвиг разведчика

19.06.2022, 0:49, Разное
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Группа разведки 6-го БТРО обследуя лесопосадку недалеко от своих позиций наткнулась на скрытно выдвинувшуюся роту ВСУ. Напоровшись на превосходящего противника лицом к лицу, командир группы не растерялся и прикинулся украинским военным используя знание украинского языка, а также тот факт, что некоторые элементы экипировки были трофейными. В итоге, смог заболтать солдат противника.
Противник бдительности не проявил и группа смогла отойти в соседнюю лесопосадку, а затем вернуться к своим.
Позднее, по лесопосадке где прятались ВСУшники были нанесены удары артиллерией, после которых у ВСУ было много 200х и 300х. Атака так и не состоялась.

На мой взгляд, действия командира группы заслуживают государственной награды. Проявил хитрость и смекалку, успешно выполнил боевую задачу. Фактически, подвиг оказался записан на камеру GoPro.

PS. У меня кстати дед за схожий эпизод награду получил. После боев в излучине Дона, его батарея подорвала оставшиеся орудия прикрывавшие переправу и начала прорываться из окружения. Дед знал немецкий и смог пользуясь этим провести личный состав через немецкие дозоры и вывести людей к своим. Получил за бои и выход из окружения орден Красной Звезды. В наградном листе помимо прочего отметили и смекалку.

Источник: Colonel Cassad



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