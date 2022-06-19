Непризнанные гении в ипотеке – Личное мнение

Александра Трусова, ставшая на Олимпиаде в Пекине второй, так и не смирилась с этим фактом: нудит и нудит в интервью, сетуя на судьбу-злодейку. Никак не уймётся.



Фото: Соцсети

Да, ты сделала пять четверных, но ты же и упала. Какое тебе золото, если ты жопой лёд поцеловала?

Ты упала, а Щербакова — нет, поэтому у неё — золото, а у тебя серебро. Точка.

Процитирую, Трусову:

Мне всегда важны рекорды. Но эта медаль — та, которую, как я считаю, заслужила своим прокатом, мне была важна. Именно эта медаль. О других медалях, которые я по причине своих прокатов не получила, не жалею. А в Пекине я пыталась, я добилась своей цели. И важна для меня была только эта медаль.

Ну, что ж: феномен старый. Имя ему — непризнанный гений. Люди, которые считают себя лучше всех и даже порой являются в чём-то ими, не всегда добиваются больших высот.

Чаще случается с точностью до наоборот: тот, кто тихо, целенаправленно и без лишний гордыни делает своё дело, делает его чисто и на совесть, с полной отдачей, добивается больших успехов в жизни, чем те, у кого чердак сносит от собственных талантов и первых успехов.

Тот факт, что ты действительно в чём-то на голову выше остальных, не гарантирует тебе ни самого высокого места не пьедестале, ни успеха в жизни.

Мне попадались на пути блестящие умники, которые сейчас в офисе бумажки из лотка в лоток перекладывают, тихо презирая троечников, которые ими руководят.

Непризнанные гении в ипотеке и на окладе.

Трусова, не убавишь гонор и не займёшься делом вместо нытья — окажешься в их числе.

Есть среди вас те, кто считают себя достойными большего, чем имеете? На каком основании?

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