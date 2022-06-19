 

День памяти Преподобного Илариона Нового: народные приметы и запреты 19 июня

19.06.2022, 0:35, Разное
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ИсторияПреподобный Иларион Новый, достигнув 20 лет, постригся в монахи. Святой почитал своего Богоносного соименника – преподобного Ила­ри­о­на Ве­ли­ко­го, жил по его заветам. за что и получил прозвище Ила­ри­о­н Но­вый. Большую часть своей жизни святой страдал от рук императоров-иконоборцев. Его заточали в темницу, морили голодом, истязали, отправляли в ссылки. Но он не отрекался от Бога. Уже после восхождения на престол святой императрицы Феодоры Илариона вернули из ссылки в Дал­мат­скую оби­тель, где в 845 году мирно скончался.

Традиции

В этот день народ пропалывали лен и зерновые, причем исключительно в полнолуние: люди верили, что луна придает корням особые жизненные силы. Также христиане 19 июня вырывали колодцы. На дно, как правило, ставили сковороду: если на дне появлялись капли воды, значит, место было выбрано правильно.

Народные приметы

Люди пристально наблюдали за птицами и насекомыми. Так, громкий крик перепелов предсказывал дождь, а отсутствие в поле жаворонков означало приближающуюся пасмурную погоду. Если в этот день самка паука отложила яйца, значит ближайшие дни пройдут без осадков. Наблюдал народ и за цветением пшеницы: если колосья созрели снизу, значит, стоит ждать богатый урожай.

Что нельзя делать 19 июня

  • В этот день запрещены дальние поездки;
  • Не разрешается менять место и вид работы, продавать что-либо;
  • Запрещено сетовать на неурядицы в жизни, конфликтовать с близкими.

Народ верил, что не исполняя данные запреты, есть риск накликать в жизнь беду.



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