 

Херсонская область обещала помочь России получить рекордный урожай

19.06.2022, 0:25, Новости дня
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Херсонская и Запорожская области помогут РФ получить рекордный урожай зерновых, сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо подчеркнул, что «Херсонская область всегда давала хорошие урожаи». Он отметил, что Россия «ждет в этом году рекордного урожая» зерновых, к котрому теперь «добавится Херсонская область и Запорожская», передает ТАСС со ссылкой на «Соловьев.LIVE».

Глава ВГА заявил, что в Херсонской области «начинает утихать боязнь первых месяцев», вызванная «запугиванием украинскими властями через все средства массовой информации». Сейчас «люди приходят к нормальной, обычной жизни, к удовлетворению тех потребностей, которые каждый человек привык видеть». «Это планирование будущего, подготовка к школе началась, подготовка к зимнему сезону», – сказал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что урожай зерна в РФ в 2022 году может превысить 130 млн тонн, его экспорт через несколько лет составит 50 млн тонн.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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