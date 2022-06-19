 

Появились сообщения о сдаче в плен командиров «Айдара» у Северодонецка

19.06.2022, 0:25, Новости дня
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В Метелкино в плен сдались боевики украинского националистического батальона «Айдар», сообщил источник в Народной милиции ЛНР.

Источник ТАСС сообщил, что «вечером завершена зачистка населенного пункта Метелкино» – поселка, который примыкает к Северодонецку. По словам источника, «сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого карательного национального батальона».

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что освобожден населенный пункт Метелкино. Его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов сообщал, что получил от пленного данные о том, что боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию завода «Азот» в Северодонецке мирных жителей, которых могут использовать в качестве живого щита. Комендант Северодонецка Виктор Дубина сообщил, что силы Луганской народной республики ведут переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате, о возможной сдаче в плен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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