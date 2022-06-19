Скончался судившийся с Навальным из-за клеветы ветеран Игнат Артеменко

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, за клевету на которого оштрафовали Алексея Навального, скончался, сообщила дочь ветерана Елена Артеменко.

Отвечая на соответствующий вопрос, дочь ветерана подтвердила, что Артеменко скончался: «Да, брат позвонил, я еду», – передает РИА «Новости».

Артеменко умер в Москве в возрасте 95-лет, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, дело против Навального было возбуждено в 2020 году из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». В 2021 году суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана и приговорил блогера к штрафу в размере 850 тыс. рублей.

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