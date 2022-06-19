 

Скончался судившийся с Навальным из-за клеветы ветеран Игнат Артеменко

19.06.2022, 0:25, Новости дня
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Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, за клевету на которого оштрафовали Алексея Навального, скончался, сообщила дочь ветерана Елена Артеменко.

Отвечая на соответствующий вопрос, дочь ветерана подтвердила, что Артеменко скончался: «Да, брат позвонил, я еду», – передает РИА «Новости».

Артеменко умер в Москве в возрасте 95-лет, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, дело против Навального было возбуждено в 2020 году из-за его комментариев к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». В 2021 году суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана и приговорил блогера к штрафу в размере 850 тыс. рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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