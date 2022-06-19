 

Die Zeit – глава Минфина ФРГ предложил отменить субсидии на покупку электроавтомобилей

19.06.2022, 0:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил за отмену субсидий на покупку электроавтомобилей, пишет Die Zeit. По мнению Линднера, такая мера не имеет смысла в условиях роста инфляции.


AP

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выразил намерение отменить государственные субсидии на покупку электроавтомобилей, пишет Die Zeit. По словам Линднера, правительство просто не может себе позволить совершать подобные вливания.
 
«До сей поры субсидии на весь срок службы электроавтомобилей составляли до €20 тыс, даже для наиболее имущих слоёв населения. Это слишком много. Здесь мы можем сэкономить миллиарды и направить их на более полезные направления», — приводит издание слова главы Минфина ФРГ. Линднер отметил, что снизить финансовую нагрузку на граждан можно посредством снижения налогов.
 
Издание напоминает, что Линднер ещё в конце мая высказался за сокращение государственных субсидий. Теперь же правящая коалиция ФРГ готовит реформу приобретения электромобилей и гибридных автомобилей. Согласно плану министра экономики ФРГ Роберта Хабека, субсидирование покупок гибридных автомобилей должно прекратиться к концу 2022 года.

По словам Линднера, в условиях растущей инфляции сохранять субсидирование электроавтомобилей не имеет смысла, поскольку только разгоняет цены. В то же время, ослабление налогов поможет обуздать инфляцию, считает глава Минфина. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02.22 / Запишите и проработайте пугающие образы: как избавиться от повторяющихся кошмаров и дурных снов

04.02.22 / Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

21.08.21 / Незаменимая вещь в межсезонье: трендовые пуловеры осени (модные модели и советы по стилизации)

23.02.22 / Кардиолог Гандельман сообщил о пользе оливкового масла для профилактики деменции

29.11.21 / Мнение: Поклонская про QR коды

10.06.22 / Мнение: О подготовке российского стратегического… отступления: Опять инсайд из Кремля!

20.08.20 / Бывший муж Бритни Спирс поддержал певицу в ее борьбе с отцом за право опеки

01.03.22 / Будет ли Китай соблюдать санкции? Ответ очевиден

11.02.22 / Приставы по ошибке изъяли дорогую технику у жительницы Бурятии

08.03.22 / Снова без Меган: принц Гарри посетил знаменитое родео в Техасе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика