 

Der Standard – в Эквадоре из-за протестов ввели чрезвычайное положение

19.06.2022, 0:13, Разное
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Правительство Эквадора было вынуждено ввести в трёх провинциях страны чрезвычайное положение, пишет Der Standard. Причина заключается в протестах коренного населения: демонстранты требуют заморозки цен на топливо, списания долгов и стабилизации цен на сельхозпродукцию.


AP

Из-за продолжающихся уже несколько дней протестов коренного населения, недовольного социальными сложностями, правительство Эквадора объявило о введении чрезвычайного положения в трёх провинциях, пишет Der Standard. Помимо этого, в столице страны Кито введён комендантский час.

«Я буду защищать нашу столицу и страну», — приводит издание слова президента страны Гильермо Лассо. Как пишет Der Standard, протесты идут с начала недели, когда группы коренных жителей заблокировали несколько автострад. Недавно протесты достигли Кито.

Протестующие требуют заморозить цены на топливо, отложить погашение долгов для более чем 4 миллионов семей, а также обеспечить справедливые цена на сельхозпродукты и следить за правом коренных народов на самоопределение, пишет Der Standard.

Как отмечает издание, президент Лассо уже анонсировал целый ряд экономических мер, таких как повышение социальных выплат, государственные субсидии и списание долгов. Кроме того, он заверил, что цены на бензин и дизельное топливо не будут расти. 



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