Губернатор Беглов в очередной раз попытался сопоставить себя с Петром Великим

Во время беседы с журналистами на пресс-подходе по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) глава Петербурга Александр Белов сделал очередную попытку сопоставить себя с российским императором Петром I. Он нередко сравнивает себя с великим реформатором, хотя на сегодняшний день не может продемонстрировать успехов на данном поприще.

«Что касается санкций – вы знаете, в свое время Пётр I после Полтавской битвы поднял кубок «За наших учителей». Я уверен, что через несколько лет мы тоже поднимем бокалы и скажем спасибо Западу за его санкции»,— заявил губернатор.

Фигура Петра Великого упоминается в речах градоначальника регулярно. Так, в ролике к 350-летию со дня рождения российского императора губернатор упомянул основателя Петербурга, сделавшего Северную столицу «символом побед». В видеоматериале также было отмечено, что Петр I остался бы доволен нынешним обликом Петербурга. Однако многие не согласились с высказыванием.

Петербуржцы напомнили чиновникам, что культурная столица РФ пришла в запустение, а исторический центр рассыпается на глазах, дожидаясь реставрационных работ. Эксперты отмечали, что сопоставление Беглова с Петром Iне идет на руку градоначальнику. Под его руководством Смольный провалил реализацию множества важных реформ, в том числе транспортной и мусорной.

Нововведения породили массу проблем для жителей города, однако оперативно исправить выявленные недочеты администрация Беглова оказалась неспособна. В Петербурге даже спустя полгода после запуска мусорной реформы наблюдаются серьезные перебои с вывозом отходов.Запущенная 1 апреля транспортная реформа также до сих пор вызывает большое количество нареканий.