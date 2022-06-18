 

Офис Зеленского назвал число заблокированных в портах Одесской области судов

18.06.2022, 23:30, Новости дня
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В портах Одесской области заблокировано 39 судов под флагами 14 стран, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Одесской области, куда направился после визита в субботу в соседнюю Николаевскую область. По итогам визита Зеленского в Одесскую область Ермак сообщил, что глава государства «провел совещание по ситуации в регионе». В частности, обсуждались «пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов». Как сообщил Ермак, «блокаду необходимо снять, потому что сейчас в портах заблокированы 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира», передает ТАСС.

Напомним, Россию обвиняют в блокаде экспорта украинского зерна из одесского порта, что якобы скажется на глобальной продовольственной безопасности. Москва предложила Украине несколько вариантов вывоза этого зерна: через подконтрольные РФ порты Азовского моря (Бердянск, Мариуполь), через Белоруссию, через Дунай и Румынию, через Венгрию, через Польшу. 

Москва не против использования одесского порта для экспорта продовольствия – если, конечно, украинская сторона может со своей стороны обеспечить безопасность этого экспорта, но подходы к порту Украина заминировала и разминировать не собирается.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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