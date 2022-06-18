 

Захарова объяснила, почему посольствам Украины не доверяют дипломатию

18.06.2022, 23:30, Новости дня
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Украинские посольства в Германии, Франции и Италии занимаются не дипломатией, а вербовкой наемников, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наверное, им поэтому и не доверяют дипломатическую работу больше», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

Захарова прокомментировала визит канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину. По ее мнению, переговоры в Киеве были «частью шоу, частью внутриполитической повестки или там еще какой-то повестки для того, чтобы изобразить некое действо».

Как отметила Захарова, в таком визите не было необходимости – «есть миллион других вариантов решить вопрос точечно, с переговорами, с контактами и так далее». По ее словам, не было нужды «объединяться, садиться в какие-то разукрашенные занавески, вагоны, куда-то ехать».

Во-первых, как отметила Захарова, есть закрытая видеосвязь. Во-вторых – «спецпредставитель, человек, который доверительно ведет контакты по очень чувствительным вопросам и делает это без пафоса». «Прилетает, улетает, никто даже не замечает и понятия не имеет, с какой миссией человек находился в той или иной стране», – сообщила она.

Напомним, в украинскую столицу приезжали премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Позднее Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который подвергся критике за это визит. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны РФ лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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