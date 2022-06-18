Мнение: Великая молочная держава, экспорт пшеницы и импортозамещение пищепрома

1. Россия входит в топ-5 производителей молока в мире, следовательно, входит в число больших молочных держав. Хотя ностальгирующие по временам СССР и жалуются в комментариях, что с молоком у нас всё плохо: дескать, поголовье коров рухнуло в 1990-е и с тех пор не растёт, а молоко капиталисты разбавляют пальмовым маслом и химией. Но всё же удои с советских времён резко выросли, отрасль стала показательно эффективной. Цитирую Романа Ковригина (ссылка):



Есть такой миф, будто в России много молока делают из сои или пальмового масла. На самом деле Россия находится на пятом месте в мире по производству натурального коровьего молока. Причем ЕС при этом считаем вместе.

Российское молоко очень вкусное и качественное. У нас очень жёсткие нормы, да и в целом есть культура производства, которая осталась ещё с советских времен, делать простые, но здоровые продукты. А если кто и решит смухлевать, этого не даст сделать электронная система «Меркурий».

Россия является пятым величине производителем сырого коровьего молока по итогам 2021 года, уступая лишь ЕС, США, Индии и Китаю. Об этом заявил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов в ходе групповой встречи с импортерами молока и молочной продукции африканского континента, которая состоялась в рамках деловой миссии российских компаний-экспортеров.

За последние пять лет рост производства сырого молока в России составил 3,5 млн тонн.

2. Россия за 10 лет более чем в два раза нарастила экспорт пшеницы, заняв почти 20% мирового рынка. Однако некоторые другие страны Восточной Европы увеличили свою долю экспорта ещё больше, примерно в 3 раза (ссылка):

Значит ли это, что сельское хозяйство в Польше, Прибалтике и Украине развивалось лучше и быстрее, чем в России? Тут нужно учесть, что население указанных стран за указанный период существенно сократилось (в Польше официально стагнация, но они, как и прибалты, считают даже навсегда уехавших за границу граждан). Сокращение населения означает высвобождение больших объёмов зерна, которые теперь можно направлять не на прокорм населения, а на экспорт.



Когда Прибалтика и Польша выступают против России, они делают это ещё и потому, что мы конкурируем с ними на рынке продуктов. На Западе боятся, что если Украина станет дружественной России, то мы сможем объединиться в Зерновой союз и будем диктовать мировые цены на зерно. А возможности поляков, прибалтов и западноевропейских стран что-либо этому противопоставить будут минимальны.

Тем более, что у нас есть возможности колоссального наращивания площадей под сельское хозяйство, мы контролируем рынок удобрений, у нас есть удобные пути перевозки зерна в Китай и на Ближний Восток.

3. До сих пор крупнейшую долю продаж на российском рынке пищевых продуктов занимала американская компания ПепсиКо. Но вскоре это может измениться, и первые места займут отечественные компании (ссылка):

На российском пищевом рынке наметилась смена лидера, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования Infoline Food&Drinks. Первое место по объему выручки может потерять филиал американской PepsiCo.

Одним из главных факторов ухудшения позиций PepsiCo, как пишет «Коммерсантъ», стал отказ от продажи на российском рынке напитков Pepsi, 7Up и Mirinda с одновременным намерением заменить их существующими и новыми локальными марками. <…>

Помимо газированных напитков компания выпускает в России молочную продукцию, чипсы и другие продукты питания. По итогам 2021 года ее выручка составила 252,4 миллиарда рублей, что на 16 процентов больше по сравнению с 2020-м.

Среди претендентов на часть доли PepsiCo и на лидерство на российском рынке специалисты выделяют два холдинга: «Эфко» и «Русагро». Первый производит соусы, растительные масла, а также растительные аналоги молочных и мясных продуктов, второй — мясо, сахар, масложировую продукцию.

Выручка «Эфко» в 2021 году выросла на 56 процентов, до 223 миллиардов рублей, «Русагро» — на 40 процентов, до 229,9 миллиарда рублей.