Эволюционные биологи доказали, что бабочки отращивают хвосты для отвлечения хищников

Ученые из Франции пришли к выводу, что бабочки с помощью своих хвостов отвлекают хищников от своих более важных частей тела. Это помогает им выживать при неожиданных нападениях. Исследовательская работа на эту тему опубликована в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

В процессе эксперимента специалисты отловили и проанализировали 65 бабочек-парусников. Каждую особь осмотрели на наличие повреждений хвоста или крыльев.

Таким образом, результаты продемонстрировали, что 41% бабочек имел подобные повреждения, причем все, кроме одного случая, были связаны с оборванным хвостом.