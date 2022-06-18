 

Эволюционные биологи доказали, что бабочки отращивают хвосты для отвлечения хищников

18.06.2022, 22:40, Разное
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Ученые из Франции пришли к выводу, что бабочки с помощью своих хвостов отвлекают хищников от своих более важных частей тела. Это помогает им выживать при неожиданных нападениях. Исследовательская работа на эту тему опубликована в научном журнале  Proceedings of the Royal Society B.

В процессе эксперимента специалисты отловили и проанализировали 65 бабочек-парусников. Каждую особь осмотрели на наличие повреждений хвоста или крыльев.

Таким образом, результаты продемонстрировали, что 41% бабочек имел подобные повреждения, причем все, кроме одного случая, были связаны с оборванным хвостом.



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