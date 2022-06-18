Писательнице невдомек, что был от пранкеров звонок

Можно себе представить реакцию Джоан Роулинг, когда та узнала, с каким «Зеленским» она пооткровенничала. Разыграли писательницу небезызвестные на наших просторах Вован и Лексус. Эти два пранкера представились даме никем иным как президентом Украины. Со всеми вытекающими…

Ну а той даже не пришло в голову проверить, он ли это — видно, самомнение у женщины сильно зашкаливает. Как выяснилось, Джоан Роулинг сама продемонстрировала свою сущность в разговоре Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (если кто подзабыл, именно так по паспорту зовут пранкеров).

И ее взгляды вполне могут шокировать российских фанатов Гарри Поттера и писательницы. Как ни прискорбно, она поддерживает антироссийские санкции и жаждет их усиления. Мало того, Роулинг — сторонница культурного и экономического давления на нашу страну:

«Да, да, я согласна. Надо наказывать Россию культурно и экономически. Я безусловно поддерживаю гораздо более жесткие санкции против России».

Автор «Гарри Поттера» не возражала и на предложение пранкеров заменить трезубцем букву Z (шрам от молнии) на лбу своего героя, а прическу юного волшебника — на чуб в духе запорожских казаков:

«Я изучу этот момент. […] Может быть, мне было бы полезно сделать что-то с этим самой, в соцсетях. Я думаю, что это сразу попадет в газеты. Безусловно, это то, что я могу сделать сама»

Слегка польстив известной писательнице, дескать, есть намерение открыть по всей стране книжные клубы и дать им ее имя, фальшивый глава украинского государства пригласил Роулинг почитать бойцам батальона «Азов» романы о Гарри Поттере:

«Они любят много читать, особенно немецкую литературу. Только не читайте пассажи о том, что они националисты и не любят других людей».

На это предложение та не нашлась что сказать. Тогда «Владимир Зеленский» поведал Роулинг, что издал приказ писать на ракетах «Авада Кедавра» — заклинание убийства из «Гарри Поттера» — и она не имела ничего против.

Насчет покупки оружия на деньги благотворительного фонда «Люмос», собирающего средства на поддержку детей и прочие гуманитарные цели, писательница выразила согласие, однако, несколько уклончиво:

Я думаю, что мы присматриваем за детьми. Но я очень хочу, чтобы у Украины было все нужное оружие. […] Я это полностью понимаю».

Но главный шедевр высказывания Джоан Роулинг был по поводу русской культуры, которую, по ее мнению, сейчас популяризовать не стоит. Может, заменить ее во всем мире новыми романами самой писательницы с использованием украинских реалий? На эту тему наши люди уже прикалываются в соцсетях.

А когда пранкеры напомнили, что она сама писала романы под музыку Чайковского, та пригрозила «персональными» санкциями, да не кому-нибудь, а самому великому композитору. Бедный Петр Ильич Чайковский, как он это только переживет!

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров продемонстрировали запись разговора с Джоан Роулинг 16 июня в процессе дискуссии «Fake news в эпоху глобализации», проходившей на ПМЭФ.

Источники информации и картинок: lenta.ru, ria.ru, 4esnok.by, t.me

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