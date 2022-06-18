Мнение: Письмо: “Казанова или нет”

Несколько лет назад было такое же письмо с другого аккаунта.

Кто-то найдет?

Это письмо тоже разбирайтесь.

К сожалению, за несколько лет у автора совсем ничего не изменилось, все на том же самом уровне.

new_mi

Здравствуйте уважаемая Эволюция,

надеюсь попасть на разбор ситуации. Моё письмо о “друге”, с которым мы знакомы 6 лет. Это друг моего бывшего парня. С тем бывшим мы встречались 8 лет назад. Это были мои первые серьёзные отношения, и мы и сейчас в хороших отношениях до сих пор. Иногда переписываемся, как у кого дела. Я не зря поставила объекта своего письма в кавычки, потому что сейчас я не знаю, кто мы друг другу. И мне не хотелось бы застрять в секс-онли.

Мне 30 лет, я работаю в IT (как и этот “друг”). У меня своё жильё. Внешне на меня часто обращают внимание, данные от природы хорошие. Но я только сейчас начала заниматься спортом, потому что понимаю, что еще немного и природа перестанет работать на меня. Я успела поработать на лайнере, еще в Китае. Я немного авантюристка. Я это пишу к тому, что этот “друг”, назовем его М, тоже авантюрист, но другого толка.

Он разработчик, живет где хочет и как хочет. Мы дружили эти 6 лет очень странной дружбой, но всё-таки дружили. Я познакомилась с ним уже после расставания с бывшим парнем, но мы сразу поняли, кто нас связывает. И всё это время я не рассматривала его как парня. Потому что он несерьезный. Он умный, но ему плевать на ресурс работы. Он работал в супер компаниях разработчиком, но его не раз увольняли, потому что он безответственный. Он пытался иногда обнимать меня, поцеловать и такое, но на нормальные (с моей точки зрения) ухаживания это не походило, поэтому я даже не думала ни о чем таком. И к тому же он друг моего бывшего, так что как-то только как друга воспринимала. Он даже писал мне и звал на свидания (недавно начал), цветочки слал, но всё как-то я пропускала и отказывалась. До тех пор, пока недавно он меня не поцеловал почти насильно. Я сначала прифигела. Потом поцеловал снова, потом ещё. И по-тихоньку я разглядела в нём мужчину.

Но он мне так и не признавался в чувствах каких-то. Так и сказал в день, когда поцеловал, мол “Ты классная, добрая, умная, но я в тебя не прям уж влюблен. Но мы должны попробовать”. Я отнекивалась, конечно. Но сдалась со временем (сейчас понимаю, что зря). Мы так и не пообщались нормально в романтическом ключе. И только со временем я начала понимать, что скорее всего он казанова. Он был у меня перед глазами 6 лет, но я не видела этого, потому что мне было плевать, кто он там. И я попалась. У него миллион друзей. Он очень коммуникабельный, это его сильная сторона. У него были девушки во время нашей дружбы, но, кажется, всерьёз он никого не воспринимал. Он живет как перекати-поле, хотя ему 37. Женат не был, детей нет. Вся его жизнь – сплошное путешествие.

В общем, он ездит то туда, то сюда. Нет постоянного места жительства. Всегда привозит мне всякие мелочи. Он очень милый в этом плане, но про чувства он мне так и не сказал ни разу сам. Ну, может, что-то вроде “ты мне так нравишься”, и то я была голая, так что не знаю, можно ли это считать) Я не спрашиваю, потому что не хочу тянуть ничего. Он стал мне нравиться со временем. Конечно, он очень спонтанный и сексуальный. Начала говорить о чувствах сама. Он всегда отвечает “ты мне тоже очень нравишься” или что-то такое. Недавно пока мы целовались, сказала, что мне очень нравится его борода. Он сказал, что если сбреет, то возможно мне понравится и все остальное, а я ответила, что остальное, мне уже нравится. Он ответил тем же (но я думаю, это так уж).

Когда он был в моем городе, то жил у меня. По началу я его выпроваживала, потому что это странно мы ведь не живем вместе. Но ему я говорила это шутя, мол “ну что это такое”. Во второй приезд он жил у меня недельку. Предложил встретиться с его друзьями, но как-то так и не встретились. Он успел познакомиться с некоторыми моими подругами. Гуляли, смотрели фильмы, катались на кораблике, такое простое. Я готовила, хотела, чтоб ему понравилось. Он покупал что-то домой. Но я всё никак не могла понять встречаемся мы или что. Ни об отношениях, ни о чувствах он не говорил ничего. Только в конце перед его отъездом он сказал что-то вроде того, что мы общаемся и встречаемся или что-то такое вскользь.

Потом он укатил в Мск ненадолго, потом в Питер. Потом остался там на 3 недели. Писал, иногда звонил. Как-то позвонил и начал звать приехать, я растерялась. Он сказал “скинь паспортные, а то ты сомневаешься”. Я собиралась в конференции участвовать дома, поэтому ответила, что посмотрим, но идея хорошая. Потом еще писал, что хочет гулять там со мной и такое. В общем в какой-то момент я купила билет, сказала ему, что приеду (к тому же подруга звала). Он ответил радостно, мол, “хорошая новость :)”. Спустя время спросил, где я хочу остановиться, сказал, что хочет снять нам комнату в интересном хостеле (он там жил сам до моего приезда). Я ответила, что обещала к подружке, но хочу к нему очень, конечно, так что попозже можно будет снять.

Я летела туда, даже не зная встретит ли он меня. Но я не стала спрашивать, и он встретил. Сначала жила у подруги, потом с ним. Я очень пыталась подстроиться под всё. У него свой ритм жизни. Он знакомил меня с людьми в хостеле, это были люди, которые типа друзья, типа такая там тусовка. Я не очень тусовая, но я пыталась быть независимой от него, общаться, но я не обаятельная вообще по жизни. Немного зажатая, хотя внешне ничего, поэтому, кажется, что людям я нравлюсь по началу. Потом не особо. Мы танцевали с ним, он иногда пропадал курить или пообщаться, но я не липла к нему, искала сама себе людей пообщаться. Я танцевала с какими-то девчонками, он снимал нас на видео (потом постил, но меня не отмечал). Вообще до этого (уже во время “отношений”) он меня пару раз постил, но никогда не понятно, что это я. Хотя, когда мы дружили, постил нас постоянно. И бывший даже писал мне, спрашивал с его ли я другом. Я просто отвечала ему, что мы “друзья навсегда)” или что-то такое (мы тогда и не встречались).

В общем на этой вечеринке он знакомил меня с кем-то, представлял меня своей девушкой (хотя что он мог сказать, мы ведь живем в одной комнате). Когда его спрашивали на вечеринке, куда он дальше, он отвечал, что ещё к друзьям куда-то, потом ко мне в Нск (я не знала об этом лол). Потом я поняла, что набралась и пошла спать, он пришёл в комнату, мы обнимались, я опять призналась в чувствах, он опять ответил что-то в духе “я тоже”. Потом я сказал ему “иди повеселись ещё, я уже спать хочу очень”. Кажется, я уснула, и он ушел. В 6 утра я проснулась, его нет. Я позвонила, спросила, где. Он сказал, что уехал к другу и что через 10 мин вызовет такси и приедет. В общем если честно мне без разницы, что он ушел куда-то, это его дело. Я ему доверяю, хотя, может, и я дура. Я никогда не читаю экран его телефона, хотя постоянно вижу там кучу сообщений. Иногда задаю вопросы в духе, что делал, где был. Вроде, нормальные вопросы, но чувствую сама, что щипцы.

Потом он позвал поехать в другой город, сам сказал, что поедем в 9, но долго спал (а я тогда осталась у подруги). Утром писал мне в 6 утра (не спал до этого), потом уснул и проспал до обеда. Когда проснулся, писал, что поехали, я готов и такое. Но так меня выбесил этим, что я сказала, что у нас уже другие планы к сожалению. Он начал психовать, мол, может, я начну его в них посвящать. Позвонил, я сказала, что мы собирались утром, и сейчас уже поздно туда ехать. Я была вежливой, хотя меня бомбило (но я рапа, поэтому не очень доверяю себе в своих реакциях). В общем так и не поехали, хотя он хотел. Вообще он мне показывал разные места в городе, но у него всё всегда только спонтанно, он ничего в жизни не планирует. Я сводила его полепить из глины, потому что знаю, что он хотел. Конечно, были мои щипцы где-то и скалки, меня бесило, что он опаздывает везде, может идти куда-нибудь очень долго. Я прям силой заставляла себя быть радостной, болтать о чем-то, отрывала фокус от себя. Но я такая неспонтанная большую часть времени. Но в общем было классно, я ему очень благодарна была в конце. Спустя неделю я уехала. Проводил меня, сказал, что приедет скоро. И поехали снова сюда в июле снова и бла бла. Но я то знаю, что эти бла бла могут ничего не значить вполне.

Как-то, когда мы обнимались, он сказал, что жаль, что все люди не ходят голыми. Тогда всё было бы всем понятно. Мол у меня лучшая попа, и парням легче с этим. А как девушки выбирают парней, ведь члена не видно. Я, конечно, прифигела от таких разговоров. Но ответила, что если нравится человек, то всё в нем нравится. Это странные разговоры, да? Я бы не стала с парнем который мне нравится, такие разговоры вести.

В общем и целом я влюблена. Но когда я приехала домой, он мне написал, что нашел мой рай и скинул фото магазина, который мне нравится. Я ему ответила, что мой рай, это когда он держа меня за руку засыпает в такси за 4 секунды (так было когда ехали в аэропорт), а этот магаз мне просто нравится. На что он мне ответил, что ему нравится моё божественное тело. Прекрасный разговор. (Я кстати пока ничего ему не ответила до сих пор)

А ещё он мне как-то тут описывал сюжет фильма какого-то и такой “и всё у них было классно, пока они не начали встречаться” и засмеялся. Я пропустила мимо ушей. Хотя, может надо было уточнить, не о нас ли он.

В общем я так чувствую, что он не влюблен. Я уже сказала о чувствах, я старалась быть удобной, я пыталась общаться с его друзьями, я приперлась к нему в другой город, но я всё ещё не могу понять, что у него ко мне и как назвать то, что происходит. Не хочу задавать вопрос в лоб, потому что легче от ответа мне не станет. Если да есть чувства – то это просто мои щипцы, если нет, то мы расстанемся (но вряд ли он скажет нет, ответит, что нравлюсь, обтечёт как-нибудь). Если скажет, что в отношениях, то меня всё равно не устраивает то, как это выглядит сейчас. Он не посвящает меня ни во что, я узнаю обо всем мимоходом. Просто мне кажется, я уже сделала немало. Может, лучше отступить от него и расстаться? Я уже столько раз думала, а не свинтить ли. Но я рапа, это моя стратегия – убегать в ночь. Ну, или не в ночь. И это первый раз, когда я реально вкладываюсь в отношения, я говорю о чувствах, я не убегаю в ночь. Может, это момент отойти. И пусть уж он сам решит, нужны ему отношения или нет. Он вроде должен приехать скоро (говорил так, но кто знает, что там будет). И я не знаю, как лучше поступить сейчас. Я боюсь, что пока он не очень влюблен в меня, он может влюбиться в кого-то по-настоящему. И что пока я сижу тихо и принимаю всё, он остынет. Да у меня хорошая работа, да жилье, да я симпатичная, ну и что. У него такой круг друзей, а во мне ничего особенного. Да его уволили недавно из крутой компании в очередной раз, но его ОЗ все равно выше моей. У него такая прокачанная дружба и секс, что это всё компенсирует. Я не золушка, не Нино. И у меня хромает и секс, и дружба. И если это Казанова, то я его не обуздаю. Хотя хочу прокачиваться, конечно. Хочу занять себя чем-то под завязку сейчас. Отвлечься. Может, это лучшее, что я могу сделать, но продолжать эти вялые отношения или закончить, сказав, что “дело не в тебе, а во мне”, я не знаю. Я же минус. Я только так могу с достоинством уйти, похоже.

Спасибо, что дочитали.