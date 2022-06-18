 

Мнение: Совок без надежды

18.06.2022, 22:15, Разное
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Почему Россия, как коза на веревочке, сделав круг, возвращается во всё то же советское дерьмо?! Удивительное, если вдуматься, явление. Представил, чего не хватает РФ, чтобы уже в полной мере вернуться в совок – не тот, который соткался из поллюционных мечтаний диванных старперов, а в тот, реальный, тот, из которого мы все в ужасе бежали в 1991?!

Оказалось – всего ничего. В принципе, всё уж есть:

Россия сама — в чистом виде постсовок, который на глазах уже почти переродился обратно в совок. Загибайте пальцы:

1. Одна правящая партия на ВСЕХ уровнях во ВСЕХ регионах, городах и районах, от Совета Федерации до последнего аула.

2. Полное отсутствие политической жизни в стране, “за политику” опять сажают.

3. Отсутствие свободных выборов, выборы превращены в фарс и обессмыслились полностью.

4. Тотальное подавление свободы слова, все ведущие СМИ подконтрольны действующему правительству, которое в свою очередь несменяемо, независимые СМИ отсутствуют как явление, свирепствует цензура.

5. 70%-80% экономики так или иначе национализировано, все так называемые “олигархи” в той или иной степени ассоциированы с государством и играют роль “красных директоров”, 15-16 корпораций и холдингов контролируют почти всю экономику РФ.

6. Полная полицейская диктатура, запрет на проведение митингов и собраний, полиция и спецслужбы ни в какой мере неподконтрольны обществу. Судебная система де-факто отсутствует, являясь неким (не самым важным) подразделением прокуратуры.

7. Страна живет за счет экспорта природных ресурсов и продукции низкого передела

8. В стране — власть бюрократии, быть чиновником — предел карьерных мечтаний у подрастающего поколения. Все остальные жизненные сферы в российском обществе – по сути, путь в маргиналы.

9. Милитаризация всех сфер общественной жизнедеятельности, идеология “осажденной крепости”, весь мир — враги, культ “Победы в ВОВ” и постоянное ведение агрессивных войн низкой и средней интенсивности в разных частях света. Отличие от СССР одно — полное отсутствие и даже запрет миролюбивой риторики, даже лозунги типа “Мы за мир” криминализированы, люди за них получают сроки реального заключения.

Для полного сходства с СССР осталось дождаться, собственно, одного — появления всякого рода “дефицитов” и постоянных очередей, а также талонов и специальных магазинов-распределителей “для членов ЕР со спецпропуском”. Но и это, очевидно, не за горами.

В общем, совок на территории России опять самовоспроизвелся, причем в своих самых отвратительных формах, и уже – без надежды на перерождение.

Источник: Размышления вольного социолога



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