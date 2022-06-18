Сдавшихся в плен в Мариуполе главарей «Азова» этапировали в Россию

Заместитель командира «Азова» (против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар («Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына»), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию Российской Федерации.

«Сотрудники спецподразделений вывезли из ДНР на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий. Также в Россию были этапированы другие офицеры различных украинских подразделений», – приводит ТАСС слова источника в силовых структурах.

В какой регион РФ и командиры каких украинских подразделений еще были этапированы вместе с националистами не уточняется.

Ранее командир бригады ВСУ Волына рассказал о последних днях на «Азовстали». Он также подтвердил сдачу в плен боевиков с «Азовстали», а также ответил на вопрос об иностранных кураторах.

Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в РФ возбуждены уголовные дела) которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.

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