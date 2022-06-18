 

Жена Зеленского пожаловалась на капризы мужа

18.06.2022, 22:10, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру, сообщила The Guardian его супруга Елена Зеленская.

«Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за его физическое здоровье – он всегда болеет после трудных периодов. Он расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус или что-то в этом роде. Я стараюсь следить за ним в этом отношении, но, как и все мужчины, он не любит проверять свою температуру или кровяное давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену», – приводит Ura.ru слова Зеленской.

По ее словам, чтобы муж померил температуру, ей приходится закатывать истерику. Она также утверждает, что не заметила никакой разницы в настроении мужа за последние месяцы.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но, не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – сообщил Кевер.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского.

МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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