Спецслужбы Украины заплатили по 25 долларов актерам за антироссийские видео

Украинские спецслужбы наняли свыше 40 актеров для съемок постановочных антироссийских сюжетов о ситуации в Николаеве, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев сообщил, что украинские спецслужбы в Николаеве снимают «видеосюжеты о якобы разрушенных в результате обстрелов Вооруженных сил РФ частных домовладениях и оставшихся без крова местных жителях». Сообщается, что «в постановочных видеосъемках задействовано более 40 актеров, всем участникам выплачено денежное вознаграждение в размере 25 долларов», передает РИА «Новости».

Генерал-полковник подчеркнул, что такие «фейки, культивируемые украинской «фабрикой лжи» по заказу западных кураторов, не содержат достоверной и объективной информации». Он заявил, что российские войска «исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры».

При этом в самом Николаеве украинские националисты «оборудовали огневые позиции на нижних и верхних этажах жилых домов». Как сообщил Мизинцев, «на крыше одного из зданий размещена зенитная установка». «Местные жители насильно удерживаются в указанных жилых домах», – говорится в сообщении.

Кроме того, боевики оборудовали опорный пункт в школе в Одессе, а также огневые точки в детском саду в Краматорске, заминировав подходы к зданию, причем местных жителей об этом не предупредили.

18 июня в Николаев прибыл президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Напомним, Мизинцев сообщал, что националисты разместили артиллерию, установки реактивных систем залпового огня и бронетехнику на территории двух школ города Николаева.

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