Independent – жена Ассанжа заявила, что основатель WikiLeaks наверняка умрёт под стражей в случае его экстрадиции в США

Жена Джулиана Ассанжа Стелла Моррис в письме изданию The Independent предупредила об ухудшающемся здоровье основателя WikiLeaks. Она также выразила мнение, что он наверняка умрёт в США под стражей в случае его экстрадиции в Америку.



AP

Джулиан Ассанж «наверняка» умрёт под стражей в США, если его экстрадируют в Америку, сказала изданию The Independent жена основателя WikiLeaks Стелла Моррис, предупредив об ухудшающемся состоянии его здоровья.

«Пенитенциарная система США имеет много проблем, но то, с чем столкнулся Джулиан, уникально: его преследуют уже более десяти лет, ему предъявляются обвинения, которые не позволяют ему выстроить свою защиту, а состояние его здоровье ухудшается до такой степени, что его тело может оказаться не в состоянии выдержать это напряжение», — написала Моррис в своём электронном письме.

Жена Ассанжа при этом добавила: «Я уверена в том, что если его экстрадируют, то он умрёт в США под стражей».

Как напоминает The Independent, житель Австралии Ассанж был арестован в апреле 2019 года. До этого он провёл пять лет в посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил политического убежища.

После ареста Ассанж боролся против своей экстрадиции в Швецию, где местная полиция заявила, что хочет провести против него расследование по двум обвинениям в преступлениях сексуального характера. Он отверг эти обвинения и выразил мнение, что его выдадут Соединённым Штатам.

В апреле британский суд постановил, что Ассанж может быть отправлен в США для судебного разбирательства, и передал это дело министру внутренних дел Великобритании Прити Пател, которая в эту пятницу одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в Америку.