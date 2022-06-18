Мнение: Кризис официально начался, американцы устали, Запад разваливается

1. Похоже, избежать экономической рецессии Западу в этом году уже не удастся. Надежды на то, что восстановительный рост после ковида перекроет падение экономики из-за энергокризиса, вызванного антироссийскими санкциями и крахом зелёной политики, не оправдались. В США уже второй квартал подряд не растёт ВВП. Genby пишет (ссылка):



С сегодняшнего дня можно сказать, что Россия погрузила западный мир в небывалый кризис со времен Великой депрессии.

ФРС Атланты снизила прогноз роста ВВП США на второй квартал до нуля. Поскольку в первом квартале было падение, то падение второй квартал подряд означает начало рецессии в крупнейшей западной экономике.

“Потребительские настроения снизились на 14% по сравнению с маем, продолжив тенденцию к снижению за последний год и достигнув самого низкого зарегистрированного значения, сравнимого с дном, достигнутым в середине рецессии 1980 года. Все компоненты индекса настроений упали в этом месяце, при этом самое резкое снижение прогноза на год вперед в деловых условиях снизилось на 24% по сравнению с маем. Оценки потребителей своего личного материального положения ухудшились примерно на 20%.” И это ещё не конец.

Домохозяйства США начали быстро беднеть, крах чистой стоимости активов домохозяйств во втором квартале 2022 будет самый большой за всю историю. Неожиданно в мае упали потребительские траты: -0,3% в сравнении с прошлом годом. С учётом инфляции в 8,3% в мае. Это даёт падение реальных продаж на 8,6%.

Инфляция в Европе и США достигла наибольших значений за 45 лет. 8-9%. Причём это не конец, промышленная инфляция выросла до 30-40% , а она перейдет в потребительскую инфляцию в течении нескольких месяцев. Повышение цен на еду, энергоносители и прочие сырьевые активы идет по всей цепочке производства.

Самое печальное, что выхода нет. Надо повышать долговые ставки до уровня инфляции. Но каждый дополнительный процент по долговым бумагам, означает что на выплату процентов по госдолгу надо дополнительные занимать 240 млрд в год. А дополнительные 5% это уже 1,2 триллиона. На которые тоже надо выплачивать проценты. Причем инфляционная спираль раскручиваться, а роль доллара снижается.

Уже несколько месяцев подряд экономика падает и в Великобритании (ссылка).

Объëм производства в британской экономике снизился второй месяц подряд в апреле из-за беспрецедентной инфляции, показали официальные данные в этот понедельник. Валовой внутренний продукт Великобритании упал на 0,3% в апреле в годовом измерении после снижения на 0,1% в марте, говорится в заявлении Управления национальной статистики (ONS), передаëт сегодня, 13 июня, France-Presse (AFP).

Впервые с января 2021 года все основные сектора британской экономики — промышленность, сфера услуг и строительство — внесли отрицательный вклад в ежемесячную оценку ВВП, указали в ONS.

В Евросоюзе при помощи манипуляций со статистикой пока что рисуют рост экономики, однако альтернативные российские оценки говорят о падении в 5% (ссылка). Если же ориентироваться на западные источники, то в мае агентство Fitch предсказывало, что если поставки газа из России в ЕС сократятся на 30%, то европейскую экономику ждёт рецессия глубиной в 2% (ссылка). Первая часть этого прогноза сбывается – после отключения газа странам, отказавшимся платить в рублях, а также после снижения прокачки по «Северному потоку-1» (ссылка) выпали очень значительные объёмы поставок, цены на газ в Европе опять резко взлетели.

Что же, мы предупреждали европейцев и американцев. За русофобию надо платить.

2. Если западные политики ещё упорствуют в грехе русофобии, то население западных стран начало что-то подозревать. Согласно опросам, 43% американцев поддерживает поражение Украины (41% против), 53% уверены, что санкции больше вредят Америке, чем России. 52% считают, что президент Джо Байден не справляется с кризисом на Украине (ссылка).



Ещё заметнее перемены настроения в Европе: с начала марта процент немцев, выступающих за участие Германии в противостоянии с Россией в форме «вооружать Украину», упало с 60% до 25% (ссылка).

Столь глубокие сдвиги общественного мнения невозможно не замечать, особенно в США, где на носу выборы в Конгресс. Поэтому Байден вынужден оправдываться за свои провалы и перекладывать ответственность. Неделю назад он заявил, что, мол, предупреждал Зеленского, но его не услышали (ссылка).

А накануне Байден уже начал отбиваться от обвинений в том, что это именно он ввёл антироссийские санкции, ударившие по Западу. Мол, он это сделал как главнокомандующий, отвечающий за безопасность, а не как президент США, отвечающий за экономику (ссылка).

Вряд ли подобное заявление понравится американцам. Их кошельки тощают из-за инфляции, а ощущения безопасности больше не стало: наоборот, своими действиями Байден поставил США и мир на несколько шагов ближе к ядерной войне.

Республиканцы, которые рассчитывают перехватить у демократов управление страной после выборов, присудили Байдену заслуженный титул «худшего президента США в XXI веке» (ссылка):

“Почему? Потому что мистер Байден — худший американский президент за последние десятилетия. По сравнению с ним его бывший босс, президент Барак Обама, выглядит оглушительно успешным (он им не был)”, – считает Харви. По его словам, со времен президента Джимми Картера Штаты не возглавлялись “такой потрясающе некомпетентной, совершенно неэффективной и откровенно жалкой администрацией”.

Нынешняя администрация Байдена — это “комедия ошибок, в которой нет ничего смешного”, считает автор. Он напомнил, что инфляция в США находится на самом высоком уровне с 1980 года, пограничный кризис и нелегальная миграция – в самом худшем состоянии за более чем два десятилетия, а Афганистан стали одним из самых известных промахов во внешней политике за последние годы.

“Администрация Байдена терпит неудачу по всем показателям. При господине Байдене нет причин для оптимизма в отношении экономики, нелегальной иммиграции, преступности, общественного здравоохранения или внешней политики”, – указывает Харви.

При этом почти 80% американцев считают, что их страна сейчас идет по неправильному пути, напоминает он.

3. Американские аналитики пишут о развале антироссийского фронта Запада (ссылка):

Обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Джинджу Ли в своей статье заявил, что единый фронт США и Европы против России разваливается из-за топливного кризиса и высоких цен на газ.

Автор материала напомнил, что закрывшийся 8 июня после взрыва и пожара завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) американской компании Freeport LNG возобновит работу лишь в конце 2022 года, что сократит объемы экспорта. Кроме того, «Газпром» остановил эксплуатацию части турбин на «Северном потоке», в результате чего объемы поставок в Евросоюз упали до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167. Оба этих события привели к резкому росту цен на газ в Европе, на торгах 15 июня они превысили 1300 долларов за тысячу кубометров.

Как объяснил Ли, остановка завода Freeport LNG привела к снижению стоимости сырья на 17 процентов благодаря сужению экспорта в Европу. Обозреватель полагает, что американские промышленники могут пролоббировать сокращение поставок в Евросоюз для поддержания приемлемых цен у себя дома, что приведет к расколу между западными странами: падение стоимости газа для одних и финансовые трудности для других увеличивают риск того, что интересы Вашингтона и Брюсселя разойдутся.