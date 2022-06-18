 

Ученые ВНИИЗЖ зарегистрировали новую вакцину против бешенства

18.06.2022, 21:15, Разное
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Российские специалисты зарегистрировали уникальную вакцину от бешенства.

Препарат представляет собой брикет-приманку, в состав которого входят съедобные продукты для плотоядных. Внутрь приманки заключили капсулу с аттенуированным штаммом вируса бешенства. А в качестве биомаркера для контроля поедаемости вакцины в состав приманки включен антибиотик тетрациклинового ряда.

Авторы разработки поделились, что вакцина провоцирует формирование иммунного ответа у диких животных к вирусу бешенства уже через 21 секунду после однократного применения, а ее время воздействия целых 12 месяцев.



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