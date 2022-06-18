Ученые ВНИИЗЖ зарегистрировали новую вакцину против бешенства

Российские специалисты зарегистрировали уникальную вакцину от бешенства.

Препарат представляет собой брикет-приманку, в состав которого входят съедобные продукты для плотоядных. Внутрь приманки заключили капсулу с аттенуированным штаммом вируса бешенства. А в качестве биомаркера для контроля поедаемости вакцины в состав приманки включен антибиотик тетрациклинового ряда.

Авторы разработки поделились, что вакцина провоцирует формирование иммунного ответа у диких животных к вирусу бешенства уже через 21 секунду после однократного применения, а ее время воздействия целых 12 месяцев.