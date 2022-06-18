 

Посол ЛНР сообщил о мощном взрыве в районе Северодонецка

18.06.2022, 20:46, Новости дня
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В районе Северодонецка поднимается оранжевый столб дыма, «похожего на цвет от подрыва емкостей с азотной кислотой», сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

«Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похоже на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Между тем, о мощном взрыве в Северодонецке сообщили и местные СМИ.

«Мощный взрыв прогремел в ЛНР в районе Северодонецка, издалека виден «гриб» розового дыма»,– информирует Луганскинформцентр (ЛИЦ), передает ТАСС.

Агентство публикует видео, на котором виден уходящий в небо розовый «гриб». Как сообщается, место взрыва расположено «в стороне Северодонецка».

Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.

В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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