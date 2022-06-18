Новый инфекционный центр открылся в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с президентом Владимиром Путиным в режиме видеоконференции открыли первый инфекционный центр в регионе.

«Решение о строительстве двух инфекционных центров принимали в прошлом году, в период роста пандемии, для того чтобы решить вопрос, с одной стороны, и защитить людей от инфекции, с другой. При этом не сокращать плановую помощь. Обратились в Министерство здравоохранения с просьбой помочь, посоветовать, какой проект лучше. Очень благодарен министру Михаилу Альбертовичу – посоветовал взять башкирский. Руководитель республики помог нам с проектом, и мы на сегодняшний день первый инфекционный центр в Белгороде открываем. Сейчас близок к завершению второй инфекционный центр в Старом Осколе, и, мне кажется, мы сейчас больше подготовлены к любым вызовам, которые есть», – приводятся слова губернатора в сообщении на сайте правительства области.

Также губернатор Белгородской области поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возможность улучшить качество оказания первичной помощи в регионе.

«Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы Вам сказать большое спасибо – спасибо от имени белгородцев – за Вашу поддержку. В этом году мы получим федеральную помощь на строительство 29 ФАПов, реконструкцию одной поликлиники, и восемь объектов здравоохранения – капитальные ремонты. Для нас это очень важно и существенно улучшит качество оказания первичной помощи. Спасибо большое!» – добавил Вячеслав Гладков.

На вопрос Путина о качестве построенного объекта, глава региона ответил, что уверен в качестве строительства инфекционного центра. По его словам, объект построили за четыре месяца, и в течение последних двух месяцев очень тщательно проверяли – каждое помещение.

Вокруг медучреждения планируется разбить парк и благоустроить территорию. Рядом с инфекционным центром, который возводят под Белгородом, планируется также установить памятник врачам, погибшим от коронавируса.

Среди начавших сегодня работу медицинских учреждений, наравне с инфекционным центром в Терновке, также открылись онкологические диспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, инфекционная больница в Оренбурге, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, поликлиника в Новосибирске, две поликлиники после капитального ремонта в Санкт-Петербурге и Ярославле, а также одиннадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской и Челябинской областях.

—