 

Актер из сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» умер в 18 лет

18.06.2022, 20:46, Новости дня
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Актер Тайлер Сандерс, который сыграл в эпизоде сериала «Бойтесь ходячих мертвецов», скончался в возрасте 18 лет, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщило издание TMZ.

Установлено, что молодого человека нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе 16 мая. Точная причина смерти пока неизвестна, в ближайшее время медики проведут вскрытие тела, передает канал «360».

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Правоохранители выяснят все подробности происшествия.

Тейлор Сандерс начал актерскую карьеру восемь лет назад. В РФ молодой человек был известен по эпизодической роли в сериале «Ходячие мертвецы», он также в проекте «9-1-1: Одинокая звезда» и был номинирован на премию «Эмми» за роль Лео в сериале «И немного волшебства: Город загадок».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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