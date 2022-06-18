 

Мнение: О новой большой потере

18.06.2022, 20:45, Разное
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Хотя самое главное на Питерском экономическом форуме – как-то сложно считать его «международным» в нынешней обстановке – было сказано открыто, оно осталось за кадром. Сиюминутное затмило вечное. Все скатилось к мелочам: сможет ли #Россия импортозаместить упаковки для сока и молока, либо в магазины придется приходить со своей тарой.

Суета это всё!

А главное – вот. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил его чётко.
«Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнёром Казахстана. Эта страна инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 22 миллиардов долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является очень важной задачей»
Россия, для сравнения, вложила в южного соседа втрое меньше за вдвое больший срок. И закономерно утратила приоритетный для него статус.

Ещё раз. Сказано чётко. #Китай стал главным партнёром Казахстана. Китай, а не Россия.

В переводе на русский – Казахстан из-под российского влияния ушёл. Практически полностью. Теперь всё самое важное для него будет определяться в Пекине, а не в Москве. Соответственно, и вся Средняя Азия «тоже». И так же – примкнула к Поднебесной. Быть может, кроме Таджикистана, которому нужны российские «штыки» и который пока ещё пытается сидеть на двух стульях. Но на российском и ему жестковато.

Прекрасный результат за 20 лет?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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