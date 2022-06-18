Мнение: “Мемориал” превращается в “Мемориал”

Ты их дверь – они в окно.

"Мемориал" превращается в "Мемориал"

Все в природе развивается. Болота сохнут, степи зарастают, а саванны превращаются в пустыни. Исчезают одни виды, чтобы им на смену пришли другие. Даже человек, и тот за свою жизнь приобретает столько новых знании, что они неоднократно меняют его представление о мире. Но среди бурлящего потока жизни и эволюции кое-что застыло навсегда — российская внесистемная оппозиция. Она с советских времен научилась питаться иностранной зеленью, которая после переваривания выбрасывается информационным поносом на Россию, — и это правило ее жизни не меняется годами.

Созданная в 1989 году в антигосударственных целях организация «Мемориал», как символ победы Запада в холодной войне над Советским Союзом, как насмешка, как измывательство над Россией, как послание «мы будем ковыряться в вашем политическом нутре своими руками», является показательным примером такой стагнации.

Запрещенная и расформированная в России, не пользующаяся спросом ни в столице, ни в глубинке, исчезновение которой прошло незаметнее, чем суд над берлинским пациентом, она стала знаком смерти западного лиса в нашем информационном курятнике. Лиса, которого ослепленное крупнейшей геополитической трагедией 20 века — распадом СССР — российское общество когда-то не заметило, но только зрение вернулось — пристрелило без жалости и сожаления.

Западная медицина отличается от нашей большей коммерциализацией, ветеринария тоже. Но когда дело касается собственного ручного псового, так приятно вылизывающего твою руку, знающего, на кого лаять, а перед кем опускать хвост, никаких денег не жалко для реанимации. Так было объявлено (https://t.me/polniypc/2414) и о реинкарнации «Мемориала» — без юридического лица, без регистрации. Все страницы в социальных сетях теперь принадлежат новой организации, которая называется так же — «Мемориал».

Не только название осталось прежним, но и объявленные цели. А это значит, что можно вооружаться мешочками и лопатками, чтобы собирать информационные отходы этого зверька, как то: защита исламских радикалов на территории России, оправдания экстремистов России, поглаживания сепаратистов из различных националистических организации и просто любовь к слабоумным нашим братьям (в этом случае — сестрам), вроде «Pussy Riot».

https://t.me/pezdicide/1609 – цинк

Писал много лет, так что напишу еще раз – "Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ. Даже если он снова называется "Мемориал".

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