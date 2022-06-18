Из семян моркови, черного тмина и косточек граната: необычные или малоизвестные масла, которые очень полезны для кожи, волос и ногтей

Необычные масла, о которых мы сегодня поговорим, не пользуются особой популярностью в домашней косметологии, однако они так же, как миндальное и абрикосовое, относятся к базовым, которые используются для разбавления эфирных масел. Но могут использоваться и самостоятельно.

Бабассу

Одним из малоизвестных масел считается бабассу – кладезь витамина Е и жирных кислот. В основном он используется в косметических целях, но некоторые любят применять его и на кухне, в частности, потому, что оно снижает холестерин. Масло обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, улучшает структуру кожи и волос при регулярном применение, лечит прыщи, помогает бороться с повреждением фолликул от химической завивки. Также бабассу неплохо справляется с приданием волосам объема.

Орех кукуи

Если вам приходилось бывать на Гавайях, вероятно, вы встречались с таким растением, как орех кукуи. Из него добывают масло, обладающее уникальными свойствами благодаря обилию витаминов А, С и Е. Масло ореха обладает мощными антиоксидантными свойствами, делает волосы блестящими, упругими, пушистыми. Масло подходит для ухода и за ногтями: смягчает кутикулу, удерживает влагу, укрепляет и ускоряет рост.

Смело наносите масло на подошву стоп, уделяя особое внимание пяткам. Даже самая плохая кожа пяток станет прочнее, мягче, шелковистее, регулярное использование масла успокаивает и заживляет даже самые застарелые ранки.

Семена малины

Специалисты давно добавляют масло семян малины в косметические и лечебные средства для лица и волос. Масло семян, как и мякоть малины, отлично борется со свободными радикалами, увлажняет коду, является естественным, природным аспирином. Особые вещества помогают организм синтезировать коллаген, благодаря чему кода остается сияющей и молодой. Масло малины защищает волосы и кожу от ультрафиолета, замедляет процесс старения. Благодаря большому количеству линолевой кислоты борется с прыщами, не оставляя рубцов и пятен. Не закупоривает поры.

Пшеница

Зародыши пшеницы – кладезь питательных элементов, в том числе цинка, магния, кальция и марганца. Масло помогает нормализовать работу кишечника и пищеварительной системы, укрепляет иммунитет и мышцы. Входящие в состав масла витамины А, В и D увлажняют и питают кожу и волосы, особенно рекомендуется применять его при шелушении и солнечных ожогах. Согласно опросу, средство используется в качестве кондиционера для волос. Наносите его на кончики, чтобы защитить от ломкости и сухости, особенно в холодную погоду.

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Облепиха

Облепиховое масло получают из плодов и семян облепихи, растения, знакомого нам с детства. Масло применяют для борьбы с сухостью благодаря насыщенным жирным кислотам, витаминам А и Е. Антибактериальное, противовоспалительное, противогрибковое – это все оно, масло облепихи. Используйте его для нормализации выделения кожного сала, в том числе для жирной кожи. Лечит экзему. Увлажняет и питает волосы, делая их эластичными и блестящими, уменьшает ломкость и ускоряет рост.

Косточки граната

Знаете ли вы, что гранат – рекордсмен по содержанию веществ? В нем из более сотни, в том числе тех, которые вырабатываются исключительно растениями. В гранате высокое содержание витамина С, антиоксидантов, его рекомендуют включать в диету при лечении артрита. Рекомендуется спортсменам. Гранатовое масло в короткие сроки увлажняет коду, помогает отшелушивать мертвые клетки, повышает уровень защиты от вредной окружающей среды. Если у вас ломкие ногти, ежедневно перед сном втирайте несколько капель в кутикулу и ногтевую пластину. Проблема с перхотью? Втирайте в кожу головы сразу после мытья с легким массажем.

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Черный тмин

Если и есть масло, известное своими целебными свойствами, то им определенно будет масло черного тмина. Масло давно изучают специалисты, и результаты еще ни разу не подвели исследователей, которые выявляют все новые свойства этого волшебного продукта. Тмин облегчает головные боли, снижает артериальное давление, уменьшает воспаления. Его используют в массажных практиках для снятия болей в спине. Черный тмин насыщен антиоксидантами, борется с окислительными процессами в организме. Уменьшает гипертонию и даже борется с раковыми клетками.

Что касается кожи, то и здесь спектр применения довольно широк. Это и лечение прыщей, псориаза, кожных заболеваний и грибка. Наносите его и на кожу головы, чтобы избавиться от перхоти, шелушения и зуда, простимулировать рост волос и выработку хитина. Однако черный тмин нельзя использовать бесконтрольно. Прежде чем активно ввести его в рацион, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы не обнаружить у себя неожиданную реакцию га активные компоненты. Из неприятных симптомов – тмин, в индивидуальных случаях, вызывает вздутие живота.

Кунжут

Кунжутное масло относится к тем редким экземплярам, которые не забивают поры, при этом отлично увлажняя кожу, склонную к акне и высыпаниям. Входящие в его состав антиоксиданты способствуют выводу свободных радикалов, убивают микробы как внутри организма, так и снаружи. Кунжутное масло – кладезь витамина Е, который помогает смягчить кожу, защитить клетки от вредного влияния окружающей среды. В состав входят жирные кислоты, которые насыщают не только эпидермис, но и волосы, жизненной силой, делают их крепкими, блестящими и эластичными. Кроме того, цинк, магний, железо и редкая медь помогают укрепить волосы и при регулярном использовании препятствуют их выпадению.

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Морковь

Из семян моркови тоже получают ценнейшее масло, которое благотворно влияет на состояние волос, ногтей, кожи лица и головы при регулярном использовании. Морковное масло прежде всего применяют, если нужно пролечить кожу, поскольку оно обладает сильным противомикробным и противовоспалительным действием. В нем высокая концентрация антиоксидантов, поэтому применение масла постепенно выровняет тон кожи, снизит пигментацию. Отлично защищает оно и от ультрафиолета, лечит солнечные ожоги. Если вы поранились или расчесали кожу, скорее наносите морковное масло, оно убьет бактерии и создаст мощный барьер. Однако если вы пробуете масло первый раз, имейте ввиду, что оно относится к сильнодействующим и может вызвать легкое раздражение. Не рекомендуется использовать его в чисто виде, лучше разбавить другими базовыми маслами, например, кокосовым или виноградным. Обязательно протестируйте его перед обширным применением где-нибудь в районе локтевого сгиба. Если через день кожа не проявила признаков беспокойства, смело использование.

Чиа

Про чиа в кулинарии ходят настоящие легенды. Это семена, богатые клетчаткой, жирными кислотами, антиоксидантами, железом и кальцием. Питательные вещества в чиа помогают снижать вес, держать в норме уровень холестерина, сбалансировать уровень сахара в крови. С точки зрения красоты, семена чиа в масляной форме отлично увлажняют кожу, защищают от ультрафиолета, стирают с лица тонкие мимические морщинки. Масло чиа часто включают в состав антивозрастной косметики.

Для волос масло тоже используется. Идеально подходит кудрявым, вьющимся волосам, которые требуют укладки. Масло способны проникать в самый стержень волоса и удерживать влагу, отчего волос становится плотнее и тяжелее, а белок, входящий в чиа, укрепляет и лечит ломкие, безжизненные волосы. Добавляйте каплю масла в шампунь для волос при каждом мытье, и через месяц вы не узнаете свои волосы.