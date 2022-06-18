 

В Москве прошёл митинг за введение платных лифтов «как в свободных странах»

18.06.2022, 19:57, Разное
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Более 30 человек собрались на Пушкинской площади в Москве с требованием к властям столицы сделать лифтовые перевозки платными по аналогии с Тбилиси и другими европейскими столицами.

По мнению протестующих, вернувшихся недавно из Грузии, такие меры повысят качество жизни москвичей.

– Человек, заходя в бесплатный лифт, что думает? Раз бесплатно, то можно гадить. У нас в каждом лифте, извините, испражнения лежат. Даже в центре, даже в здании Совфеда. И не надо всё списывать на Обаму: мы сами это делаем из-за чувства безответственности и безнаказанности. Сравните с троллейбусами и электросамокатами: они платные, и поэтому на них никто не мочится. Только платные лифты спасут Москву, – рассказала дизайнерка Люся Цвигунская.

– Во всех цивилизованных странах всему строгий учёт. В Грузии – платные лифты, в Германии – парковки для велосипедов, в Англии платным является даже телеканал BBC. Человек всегда может посмотреть, сколько он потратил, и сразу станет ясно, что он делал. А у нас? На какой угодно этаж – бесплатно. Потом не помнишь даже, на каком этаже был и сколько раз за день поднимался. Всё это расслабляет и приучает к безответственности, – поделился своим мнением веб-программист Артём Бутылка.

Опросив протестующих в отделении, полицейские выяснили, что все они с начала марта по середину июня находились на территории Грузии, Турции, Армении и других европейских государств. Требования демонстрантов полицейские объясняют «тлетворным влиянием Запада». Задержанным назначены профилактические наказания в виде лишения свободы на сроки до 3 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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