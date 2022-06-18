Специалисты создали биосенсор для оценки качества воды

Ученые из Российской Федерации создали биосенсор на основе бактерий Herbaspirillum lusitanum. Разработка позволяет определять содержание додецилсульфата в воде. Уникальная система мониторинга позволяет без серьезных затрат, быстро и качественно измерять уровень концентрации SDS в питьевой воде и водоемах.

Научные сотрудники Саратовского национального исследовательского государственного университета использовали в качестве основы для биосенсора бактерии Herbaspirillum lusitanum. Отмечается, что эти микроорганизмы используют SDS как источник углерода, который нужен для жизнедеятельности.

Авторы исследовательской работы планируют продолжить свои изучения в этом направлении для того, чтобы уже в скором времени запустить новую технологию в производство.