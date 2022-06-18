По инициативе Владимира Мединского Смольный переименуют в Петербургский Кремль

Для укрепления дружеских связей и единения жителей двух крупнейших городов страны необходимо переименовать здание Смольного института, где располагается администрация Санкт-Петербурга, в Кремль.

Такое предложение в ходе дискуссии на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) внёс советник президента России Владимир Мединский.

– Основа российской государственности – это Кремль. Признают это даже наши иностранные недоброжелатели. Сам же кремль – это по сути крепость, охранявшая Россию. Сегодня, кроме непосредственно московского кремля, такие символы государственности есть в Казани, Нижнем и Великом Новгороде, Пскове, Рязани и многих городах страны, а вот в Петербурге Кремля нет, – отметил советник главы государства.

Историк рассказал, как Петербургу выйти из такой ситуации, не привлекая бюджетные средства.

– Питер – относительно молодой город и преимущественно с европейской архитектурой. Конечно, строить сегодня в центре города фортификационные учреждения никто не будет. Это и глупо, и дорого. Просто кремлём нужно назвать одно из зданий в центре по аналогии с Москвой. Поскольку власть Петербурга заседает в Смольном институте, то именно он и может исполнить функцию петербургского кремля, – подытожил Мединский.

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