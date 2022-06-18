Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта рядом с Северодонецком

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18.06.2022, 19:20, Новости дня
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Освобожден населенный пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк, идет зачистка населенного пункта от мин и растяжек, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР освободили населенный пункт Метелкино, примыкающий к городу Северодонецк. Надо отметить, что в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время идет зачистка населенного пункта от мин и растяжек.

Ранее Минобороны показало уничтожение российскими Ка-52 командного пункта ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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